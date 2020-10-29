Тюменским льготникам доставят лекарства на дом

Правительство Тюменской области возобновило доставку на дом бесплатных лекарств льготным категориям граждан. Решение принято из-за эпидемической обстановки, объяснила начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента социального развития Тюменской области Гульнара Байматова.

Лекарства будут доставлять одиноким и одиноко проживающим людям, страдающим хроническими заболеваниями и имеющим право на льготные лекарственные препараты; пожилым гражданам 65 лет и старше. Сотрудники социальных служб будут осуществлять доставку в течение суток бесконтактным способом. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Вопросы, связанные с доставкой лекарств, а также обращения и заявки на оказание услуг от пожилых и одиноких граждан, соблюдающих самоизоляцию, принимаются по телефону горячей линии 8-800-201-41-41.