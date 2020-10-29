На «Инфотех-2020» заключено соглашение для развития рынка трудовых ресурсов Тюменской области

В рамках работы XIII Тюменского цифрового форума «Инфотех-2020» заключено соглашение о сотрудничестве между департаментом труда и занятости населения Тюменской области и Тюменским региональным отделением ООО «Деловая Россия». Документ будет способствовать развитию рынка трудовых ресурсов региона, а также развитию предпринимательства.

«Главная цель этого сотрудничества — помочь работодателям решить кадровые вопросы, используя все мероприятия и программы службы занятости», – отметила директор департамента труда и занятости населения Надежда Мазуркевич.

В пресс-службе департамента добавили, что в рамках соглашения предусмотрены проведения мероприятий организационного и правового характера, обмен нормативными правовыми актами, стандартами и инструктивными материалами.