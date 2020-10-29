Ангиографический комплекс установлен в ОКБ №1

Новый ангиографический комплекс экспертного класса поступил в Тюменской областной клинической больнице №1 в рамках национального проекта «Здравоохранение». Для установки инновационного обрудования в ОКБ №1 провели реконструкцию отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

«Новый ангиограф имеет современное программное обеспечение и дополнительные вспомогательные программы. Благодаря этому можно лечить пациентов и с патологией сердца, и выполнять вмешательства пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения. Для удобства работы хирурга новый комплекс оснащен огромным экраном с диагональю 56 дюймов, что позволяет вывести до восьми источников видео изображения на экран. Высокое разрешение изображения позволяет увидеть даже самые мельчайшие нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, головного мозга и других органов», – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Новый комплекс станет третьим в областной больнице, что позволит увеличить число вмешательств. Ангиограф позволяет дать исчерпывающую оценку состояния сосудов, при необходимости установить стенты и проконтролировать правильность их установки. В 2019 году специалисты медучреждения выполнили более 7700 эндоваскулярных вмешательств.