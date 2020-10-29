На «Инфотех-2020» обсудили пути достижения цифровой зрелости в ключевых сферах экономики

К 2030 году Тюменская область достигнет цифровой зрелости в ключевых сферах экономики. Регион уже сейчас обладает заделом в опыте цифровой трансформации, о чем свидетельствуют представленные на выставке «Инфотех-2020» IT-решения. Об этом заявил заместитель губернатора Владимир Сысоев, выступая на пленарной сессии «Цифровая трансформация» в рамках XIII Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий «Инфотех».

В пленарной сессии приняли участие также директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин, замгубернатора, директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер, глава Тюмени Руслан Кухарук, а также другие представители ключевых сфер экономики.

Так называемая цифровая зрелость в ключевых сферах экономики стала основной темой дискуссии. «Данное понятие установлено как один из показателей для выполнения цели по цифровой трансформации, которая прописана в указе президента РФ «О национальных целях развития на период до 2030 года», – пояснили в пресс-службе регионального департамента информатизации.