Тюменская область предоставляет финскому бизнесу много возможностей для сотрудничества

Тюменская область и Финляндия могут развивать экономическое сотрудничество в различных направлениях: нефтесервис, переработка полимеров, деревообработка, переработка сельхозпродукции, туризм и досуг. Об этом шла речь на онлайн-встрече бизнесменов двух государств, которая была организована при содействии правительства Тюменской области, посольства Финляндии в России и Финско-Российской торговой палаты.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев представил экономический и инвестиционный потенциал региона финским предпринимателям. Он отметил, в частности, что регион предоставляет инвесторам комплексную административную, информационную и финансовую поддержку, в том числе серьезные льготы по региональным налогам.

«В бизнес-миссии приняли участие около 70 финских компаний, работающих в таких сферах, как машиностроение, целлюлозно-бумажная промышленность, экологическая безопасность, сбор и переработка отходов, «зеленая» энергетика, информационные технологии, строительство, консалтинг, научно-исследовательская деятельность. Региональный Центр поддержки экспорта представил финским партнерам ведущие предприятия Тюменской области. Отметим, что Финляндия входит в первую десятку стран мира по объемам экспорта тюменской продукции», – рассказали в пресс-службе губернатора Тюменской области по итогам встречи.

Диалог бизнес-сообществ будет продолжен. 11 ноября состоится Биржа контактов. На этой онлайн-встрече планируют обсудить технологии и оборудование для нефтегазовой промышленности, лесозаготовку и лесопереработку, обращение с отходами, строительство.