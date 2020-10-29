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​Государство будет лечить детей с СМА

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что лечение 19 редких заболеваний, в том числе и СМА, будет финансироваться новым государственным фондом

​Государство будет лечить детей с СМА
Фото: pixabay.com

Лечить детей с орфальными заболеваниями в России будут за счет средств нового государственного фонда. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Спикер отметила, что средства на эти цели смогут выделить за счет повышения НДФЛ для людей с годовым доходом свыше пяти миллионов рублей. В 2021 благодаря повышению налога до 15% смогут выручить порядка 60 миллионов рублей. Планируется, что лечение смогут получит 25 тысяч детей.

В перечень войдут 29 болезней, представляющих угрозу жизни и здоровью детей (в том числе и онкологические), и 19 редких заболеваний, среди которых и спинальная мышечная атрофия. Генетическая болезнь постепенно приводит к атрофии мыщц, так что больной не может самостоятельно дышать. Лечебный препарат от СМА – Золгенсма – один из самых дорогостоящих в мире. Стоимость одного укола 2,5 миллионов долларов. Именно его получила маленькая югорчанка Ульяна Александрова в сентябре 2020 года.

Ульяна, к сожалению не первый СМАйлик Югры, средства на лечение которой собирали, что называется, всем миром. Двухгодавалая Юлиана Сырцева также в этом году прошла лечение в США. У девочки тоже была диагностирована спинальная мышечная атрофия второго типа.

В 2017 году Югра узнала об Амелии Хомченко, которая борется сразу с двумя редкими генетическими заболеваниями: фенилкетонурия (она поражает центральную нервную систему и требует соблюдения жесткой диеты) и СМА-2. Девочка получает другую терапию – препарат «Спинраза» необходимо принимать на протяжении всей жизни. Годовой курс уколов обходится примерно в 40 миллионов. Пока эти расходы покрывает региональный бюджет.


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Сегодня в 16:58, просмотров: 375, комментариев: 0
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