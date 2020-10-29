У жительницы Австралии угнали «Теслу» — она выследила машину и дистанционно помешала ворам уйти

Поиздеваться над угонщиками собственной машины — бесценное удовольствие, поняла жительница Австралии. У радиоведущей из Канберры Аннабель Бретт украли автомобиль Tesla, сообщает TJournal, — информация о сработавшей сигнализации появилась в приложении автомобиля на смартфоне. Автоледи обратилась в полицию — и подключилась к дистанционному управлению через все то же приложение.

Отслеживая авто по GPS, женщина отправилась в погоню, попутно опуская и поднимая окна в «Тесле», включая звуковые сигналы, управляя скоростью. Дошло до того, что преступники психанули и бросили неуправляемое чудо техники, пересев в другой автомобиль. Этот момент засняла сама хозяйка, которая как раз подъехала к месту остановки машины. В кадр попал номер авто, на котором уехали злоумышленники, а в салоне «Теслы» обнаружились брошенные горе-угонщиками вещи, включая водительское удостоверение одного из них.