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​Следующая рабочая неделя продлится 4 дня

Первая рабочая неделя ноября будет сокращенной: грядет День народного единства

​Следующая рабочая неделя продлится 4 дня
Фото: pixabay.com

День народного единства подарит россиянам дополнительный выходной уже на следующей неделе. В Роструде напоминают, что 4 ноября в этом году выпадает на среду — и она разделит трудовые будни ровно пополам. «Таким образом, в первую неделю ноября рабочими будут четыре дня — 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября», — прокомментировали представители ведомства ТАСС.

Соответственно, 3 ноября как в предпраздничный день рабочее время будет сокращено на час.

Следующие каникулы нас ждут уже в новогодний период. Ранее siapress.ru сообщал, что всего праздничных каникул в 2021 году будет семь: 1-10 января, 21-23 февраля, 6-8 марта, 1-3 и 8-10 мая, 12-14 июня и 4-7 ноября. К тому же 31 декабря 2021 года станет выходным.


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Сегодня в 09:35, просмотров: 274, комментариев: 0
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