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​BIM-технологии в действии: проектирование важных объектов в Тюменской области идет по-новому

В Тюменской области применяют информационное моделирование зданий при проектировании соцобъектов

​BIM-технологии в действии: проектирование важных объектов в Тюменской области идет по-новому
Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области шесть социальных объектов проектируются по BIM-технологии. Информационное моделирование зданий облегчает процесс проектирования и возведения конструкций.

«Внедрение BIM-технологий при проектировании в строительстве проходит в Тюменской области постепенно. Ряд крупных застройщиков области уже применяют информационное моделирование зданий. Наряду с этим несколько объектов регионального значения, в настоящее время, проектируются за счет средств областного бюджета по BIM-технологии. Речь идет о строительстве многопрофильного клинического медицинского центра в Тюмени, Центра культурного развития в селе Большое Сорокино, школы на 60 учебных мест в селе Большой Краснояр Ярковского района, хирургического корпуса ГБУЗ ТО «Областная больница №4» в Ишиме, реконструкции объекта незавершенного строительства под размещение детской поликлиники в Заводоуковске и строительстве административного корпуса ГБУЗ ТО «Областная больница №12» Заводоуковска», – рассказали специалисты Главного управления строительства Тюменской области.

Проектная документация некоторых из этих объектов уже проходит государственную экспертизу.

В перспективе BIM-технологии будут применяться в процессе строительства: контроль качества, приёмка выполненных работ, формирование исполнительной документации.


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28 октября в 13:59, просмотров: 54, комментариев: 0
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