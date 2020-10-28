Тюменские «наставники» поддерживают детей, оказавшихся в сложной ситуации

В региональном центре «Семья» подвели итоги работы проекта «Наставничество» за 2019-2020 годы. За этот период в нем приняли участие 12 пар «наставник – подопечный». Главная цель проекта – поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Проект «Наставничество» — это эффективная технология поддержки детей и подростков из неполных семей, детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Главная наша цель — поддержка ребят через профессиональное, индивидуальное общение и взаимодействие с наставником. Это был хороший год, мы еще больше сблизились, открыли свои сердца. Дети с каждым днем становятся все благодарнее, их глаза блестят. Они взрослеют и уверенно идут по жизни с дорогими их сердцу наставниками. Мы будем стремиться найти все возможности для продолжения проекта», – рассказала руководитель проекта Юлия Фатхуллина.

В этом году шестеро выпускников дома социальной реабилитации семей и детей «Борки» успешно сдали экзамены и обучаются в средних профессиональных и высших учебных учреждениях. Во время проекта было реализовано четыре профильные программы: «Нейрогномика», «Путь героя», «Девичья краса» и «Очарование женственности». Участие в них приняли 24 воспитанника дома «Борки».

«В ходе общения удалось прочувствовать настроение, нужность, значимость и своевременность проекта, встретиться с мастерами дела, выявить «штучных» профессионалов. Настоящее, доброе, нужное дело должно иметь будущее. Не надо ничего доказывать. Дело видно, разум слышно, доброту чувствуем. Верю!», — поделилась впечатлениями от мероприятий в центре «Семья» начальник отдела опеки и попечительства управления по делам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области Лариса Бадрызлова.

Проект «Наставничество» реализуется командой ЧОУ ДО «Молодой лидер», добавили в пресс-службе регионального департамента социального развития. В нем принимают участие воспитанники и специалисты дома социальной реабилитации семей и детей «Борки».