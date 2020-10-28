Тюменцам стало проще искать работу

Совместный проект департамента труда и занятости населения Тюменской области и крупнейшей российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter представлен на XIII Тюменском цифровой форуме «ИНФОТЕХ-2020».

С момента заключения соглашения завершены работы по интеграции вакансий hh.ru на интерактивный портал службы занятости. Таким образом создано единое окно входа и удобный инструмент для поиска работы.

«Служба занятости населения Тюменской области стремится стать удобным инструментом для карьерной самореализации граждан, местом, где работодатель и работник находят друг друга и получают эффективные, понятные и удобные услуги. Мы открыты и готовы улучшать свои процессы, становиться удобнее, и сотрудничество с таким гигантом, как HeadHunter, для нас большой опыт», — подчеркнула директор регионального департамента труда и занятости населения Надежда Мазуркевич.

В дальнейшем специалисты планируют обеспечить совместный анализ данных и прогнозирование рынка труда, запустить совместные цифровые инструменты, карьерные и образовательные мероприятия.