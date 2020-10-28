Каждое третье заявление в тюменский Росреестр поступает в электронном виде

Все больше услуг тюменского Росреестр предоставляются в электронном формате. Вместе с этим растет и спрос на цифровые услуги у населения. О новых возможностях и планах ведомства рассказал руководитель регионального управления Владимир Кораблёв на XIII цифровом форуме и выставке информационных технологий «Инфотех-2020».

Так, к концу 2022 года в рамках реализации федерального проекта «Ипотека» национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрено, что число ипотечных сделок крупнейших банков полностью в электронном формате должен составить 20 процентов. Доля электронной регистрации ипотеки в Тюменской области составляет 39,2 процента, в сравнении с 2019 годом значение увеличено в два раза.

«Ведомство уделяет особое внимание оптимизации процесса регистрации ипотеки в связи с увеличением количества сделок благодаря льготным программам. Уже сегодня регистрация по льготной ипотеке осуществляется в течение двух дней. Тюменская область на втором месте среди субъектов УрФО по количеству зарегистрированных «льготных ипотек» с начала действия программы», – отметил Владимир Кораблёв.

Также развивается электронное взаимодействие при регистрации договоров долевого участия (ДДУ): более 70 процентов заявлений о регистрации договоров поступает в электронном виде, 74 процента ДДУ зарегистрировано с применением эскроу-счетов.

Самой востребованной электронной услугой Росреестра остается получение сведений из ЕГРН. Сейчас получить информацию можно за восемь минут.

Также в рамках форума продемонстрированы современные способы регистрации прав, предоставления сведений об объектах недвижимости и возможности официального сайта Росреестра, а также методы, направленные на обеспечение наполнения ЕГРН достоверными сведениями посредством цифровых технологий в картографо-геодезической деятельности, в частности стереофотограмметрического метода, позволяющего точно и объективно выполнять кадастровые работы, в том числе и комплексные.

Площадку управления посетили заместитель губернатора Владимир Сысоев, глава Тюмени Руслан Кухарук, представители федеральных и региональных органов власти и бизнес-сообщества, отметили в пресс-службе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.