В Тюменской области запустили проект по детской кибербезопасности

В ноябре родители первоклассников Тюменской области могут получить бесплатные лицензионные ключи проекта Kaspersky Safe Kids в личном кабинете в АИС «Электронная школа». Торжественное вручение первого ключа прошло 28 октября в рамках XIII Тюменского цифрового форума и выставки информационных технологий «Инфотех-2020».

Проект Kaspersky Safe Kids утвержден губернатором Александром Моором по итогам успешного тестирования.

«Ключ активирует год бесплатного использования приложения Kaspersky Safe Kids. Само приложение можно также скачать либо в «Электронной школе», либо на сайте «Лаборатории Касперского». Всего до конца года будет выдано порядка 13 тысяч лицензий», – рассказали в пресс-службе регионального департамента информатизации.