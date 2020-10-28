XIII Тюменский цифровой форум и выставка собрали более тысячи участников

Правительство Тюменской области заключило соглашения о сотрудничестве с АНО «Цифровая экономика», Западно-Сибирским отделением ПАО «Сбербанк», ООО «Башни.Урал» и Государственным аграрным университетом Северного Зауралья. Документы подписаны в рамках открытия XIII Тюменского цифрового форума и выставки «ИНФОТЕХ-2020», сообщает пресс-служба главы региона.

Открыл форум губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что цифровой формат отношений между государством и людьми – это хорошая база для достижения национальных целей, которые ставит перед страной президент России Владимир Путин: «В Тюменской области – достаточно высокий уровень цифровизации. Накоплен такой объем данных, который позволяет развивать практику использования цифровых технологий, в том числе искусственный интеллект для трансформации ключевых отраслей экономики».

Большая часть площадок «ИНФОТЕХ-2020» работает в онлайн-формате. Это позволило привлечь большее количество участников – только на сайте форума зарегистрировалось более 1400 человек.