16+
Логотип Сиапресс
USD  77,5520   EUR  91,2632  

Новости

Больше новостей
Ваши симпатии на выборах президента США на стороне...
Комментировать
0
На выборах президента США победит...
Комментировать
0
Вы довольны качеством общепита в Сургуте?
Комментировать
0
Как часто вы меняете постельное белье?
Комментировать
1
Больше опросов

​«Хоть в маске, хоть в противогазе»: столичный таксист разозлился на Алену Водонаеву из-за просьбы надеть маску и выгнал ее из машины

Алену Водонаеву выгнали из такси за просьбу к водителю надеть маску

​«Хоть в маске, хоть в противогазе»: столичный таксист разозлился на Алену Водонаеву из-за просьбы надеть маску и выгнал ее из машины
Фото: pixabay.com

Блогера и журналиста Алену Водонаеву высадили из такси в Москве после того, как она попросила водителя надеть защитную маску. Об инциденте она рассказала в личном блоге в Instagram.

Водонаеву возмутило, что агрегатор «Яндекс.Такси» при вызове машины напоминает клиенту о необходимости надеть маску, тогда как водители сервиса это правило игнорируют.

«Я понимаю, что сложно сидеть в маске целый день, особенно в холодное время, когда в автомобиле работает обогрев. Порой, с трудом удается выдержать часовую дорогу, будучи пассажиром. Но что поделаешь, если каждый день обновляются рекорды по смертности и приросту заболевших, а заверения первых лиц, что наша медицина теперь ко всему готова — меня не успокаивают. Как бы эгоистично это не звучало, но для меня главное, чтобы я и мои близкие были здоровы. И со своей стороны я готова не только сама соблюдать необходимые условия безопасности, но и бороться за то, чтобы окружающие меня люди их тоже соблюдали, раз на это плевать их руководству и ДПС», – написала блогер.

Она отметила также, что она пользуется услугами такси несколько раз в день и каждый раз приходится просить водителей надеть маску. Последняя поездка завершилась тем, что водитель выгнал девушку из машины. «Вылезайте, ищите себе другое такси, хоть в маске, хоть в противогазе, хоть в чем», – заявил мужчина.

Стоит отметить, что в России введен всеобщий масочный режим. В России за последние сутки коронавирусом заразились более 16 тысяч человек, умерли 346 человек.


нравится (2) не нравится (0)
Сегодня в 16:19, просмотров: 461, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Более двух тысяч мероприятий – чем заняли детей Югры на длинных осенних каникулах 1173
  2. Эксперт назвал плюсы демографической ситуации в Тюменской области 941
  3. В Ханты-Мансийске из детсада эвакуировали 21 ребенка из-за угрозы пожара 903
  4. ​В Тюмени собирают экспонаты для музея торговли 823
  5. ​Антон Кульш будет похоронен в Белоруссии 810
  6. Количество умерших от коронавируса югорчан выросло до 235 766
  7. ​Рестораны Югры закроют на ночь 763
  8. Накануне в Югре зафиксировали 199 новых случаев заражения коронавирусом 748
  9. ​Хорошее под носом 633
  10. ​Жительнице Сургута грозит срок за рассылку видео с обнаженным супругом 607
  1. ​«Люди мучаются по 6-9 часов»: приемное отделение СОКБ изнутри увидела сургутянка 10778
  2. Автомобиль съехал в озеро под Нижневартовском: один человек погиб 9700
  3. Громкая музыка, крики и драки: сургутянам мешают спать по ночам шумные посетители «Аквилона» 9483
  4. ​Укладка асфальта в снег снова возмутила сургутян 8371
  5. ​Бывший депутат думы Нижневартовска Алексей Елин, боровшийся с COVID-19, скончался 7711
  6. Жители Сургута возмущены «захватом» дороги застройщиком 7215
  7. «Слухи разлетелись моментально: Барсов негодяй!» 7019
  8. ​В одном из магазинов Ханты-Мансийска за продукты расплатились фальшивыми деньгами — кассир ничего не заметил 6598
  9. ​В Сургуте заработают круглосуточные кабинеты неотложки в помощь СОКБ 5943
  10. На Югру надвигается метель 4116
  1. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 51654
  2. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 47013
  3. Самолет, летевший в Сургут, экстренно сел в Ханты-Мансийске 38760
  4. ​В понедельник ХМАО накроет туман 37056
  5. ​Самолет «Аэрофлота» при заходе на посадку в Нижневартовске повредила стая птиц 21337
  6. ​У жителей Югры осталось менее 30 дней, чтобы получить 35 тысяч рублей из Югорского семейного капитала 20533
  7. ​Дорого-богато: как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 19628
  8. Алкоголики из Нефтеюганска решили заработать деньги, бросаясь под машины // ВИДЕО 15045
  9. ​«Не вижу другой возможности»: тренер спортшколы Нефтеюганске вышел на центральную площадь и объявил голодовку 14654
  10. ​Озолотил! Житель Нижневартовска перевел мошенникам 5,4 млн рублей 13522

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика