Алену Водонаеву выгнали из такси за просьбу к водителю надеть маску

Блогера и журналиста Алену Водонаеву высадили из такси в Москве после того, как она попросила водителя надеть защитную маску. Об инциденте она рассказала в личном блоге в Instagram.

Водонаеву возмутило, что агрегатор «Яндекс.Такси» при вызове машины напоминает клиенту о необходимости надеть маску, тогда как водители сервиса это правило игнорируют.

«Я понимаю, что сложно сидеть в маске целый день, особенно в холодное время, когда в автомобиле работает обогрев. Порой, с трудом удается выдержать часовую дорогу, будучи пассажиром. Но что поделаешь, если каждый день обновляются рекорды по смертности и приросту заболевших, а заверения первых лиц, что наша медицина теперь ко всему готова — меня не успокаивают. Как бы эгоистично это не звучало, но для меня главное, чтобы я и мои близкие были здоровы. И со своей стороны я готова не только сама соблюдать необходимые условия безопасности, но и бороться за то, чтобы окружающие меня люди их тоже соблюдали, раз на это плевать их руководству и ДПС», – написала блогер.

Она отметила также, что она пользуется услугами такси несколько раз в день и каждый раз приходится просить водителей надеть маску. Последняя поездка завершилась тем, что водитель выгнал девушку из машины. «Вылезайте, ищите себе другое такси, хоть в маске, хоть в противогазе, хоть в чем», – заявил мужчина.

Стоит отметить, что в России введен всеобщий масочный режим. В России за последние сутки коронавирусом заразились более 16 тысяч человек, умерли 346 человек.