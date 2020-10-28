Программа льготного ипотечного кредитования в России продлена до июля 2021 года

Возможность взять льготную ипотеку под 6,5 процента годовых у россиян сохранится до 1 июля 2021 года: программа льготного кредитования продлена, соответствующее постановление, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, размещено на сайте правительства России.

Напомним, что по программе ипотеку с относительно низкой процентной ставкой можно получить на покупку квартир в новостройках. Максимальная сумма кредита была увеличена — если ранее она составляла по восемь миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до трех миллионов рублей в других регионах с 20-процентным первым взносом, то теперь к столицам добавились Подмосковье и Ленинградская область — в них можно взять ипотеку на 12 миллионов рублей, во всех остальных субъектах федерации — на шесть миллионов, а размер первоначального взноса уменьшился до 15 процентов.

Программа подразумевает, что разницу между 6,5 процента, которые будут платить заемщики, и ипотечными ставками банков будет возмещать государство.

Изначально предполагалось, что действие программы, которая стартовала в апреле 2020 года, продлится до 1 ноября — за это время планировалось выдать до 250 тысяч кредитов на сумму не менее 900 миллиардов рублей. Реальные данные с заявленными целями не совпадают, но впечатляют: «За прошедшие полгода было выдано более 230 тыс. кредитов на 669 млрд рублей», — сообщают в правительстве России. На льготную ипотеку приходится сейчас более 90 процентов всех кредитов, которые берутся на приобретение квартир в новостройках.

Продление программы позволит увеличить эти данные до 600 тысяч кредитов на общую сумму до 1,8 триллиона рублей.