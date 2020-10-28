Житель Нижневартовска в ходе ДТП получил травмы, не совместимые с жизнью

Страшная авария произошла в Нижневартовске накануне, 27 октября. Столкнулось две легковушки, один человек в ходе ДТП получил травмы, а другой скончался в больнице. Об этом информирует пресс-служба ГИБДД Югры.

«В 10:55 в городе Нижневартовск, произошло столкновение двух транспортных средств: «Шкода», под управлением 32-летней девушки и «Фольксваген», под управлением 35-летнего мужчины. В результате происшествия девушка получила травмы, а её пассажир, 65-летний мужчина скончался в медицинском учреждении», – рассказали представители ведомства.

Напомним, что в Нижневартовске уже происходил подобный инцидент: после столкновения легкового автомобиля и грузовика погиб водитель.