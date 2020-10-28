Крупнейший российский ритейлер откроет сеть продуктовых дискаунтеров «Чижик»

Компания X5 Retail Group объявила, что в ближайшее время откроет новую сеть продуктовых магазинов «Чижик», сообщает TJournal. От остальных сетей она будет отличаться в первую очередь ценовой политикой (продукты там должны быть максимально дешевыми — предпочтение будет отдаваться продукции под собственными марками X5) и небольшой площадью магазинов (200-250 квадратных метров).

Напомним, что в X5 Retail Group входят торговые сети «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель» — две из них представлены в Сургуте. Придет ли в город «Чижик», пока неизвестно: до конца года в тестовом режиме несколько магазинов откроют в Москве.

Как отмечает TJournal, ранее в интервью Financial Times глава X5 Retail Group Игорь Шехтерман объяснил интерес компании к дисконтным магазинам тем, что «ситуация в стране будет только ухудшаться».