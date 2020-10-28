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​Вне зависимости от веса: Хабиб Нурмагомедов стал первым в общем рейтинге UFC

UFC составила рейтинг бойцов ММА — лидирует россиянин Хабиб Нурмагомедов

​Вне зависимости от веса: Хабиб Нурмагомедов стал первым в общем рейтинге UFC
Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов стал лидером общего рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории.

«Это была работа всей моей жизни, я ничего не получил легко, и ничего мне не далось просто так. Упорный труд, надежда на Аллаха и терпение — вот три качества которые мне помогли прийти к успеху и конечно же постоянный контроль и советы отца, который вложил в меня очень много времени и труда», — прокомментировал боец в своем инстаграме, приложив фотографию рейтинга, в котором находится на первом месте, потеснив Джона Джонса.

Напомним, что накануне Хабиб рассказал о завершении карьеры — он заявил об этом после победного поединка с американцем Джастином Гэтжи.

Всего под эгидой UFC российский боец провел 29 поединков — ни в одном не проиграл.


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Сегодня в 09:04, просмотров: 319, комментариев: 0
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