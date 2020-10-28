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​В Тюмени собирают экспонаты для музея торговли

В тюменском ЦУМе откроется музей торговли

​В Тюмени собирают экспонаты для музея торговли
Фото: admtyumen.ru

В тюменском ЦУМе готовится к открытию музей торговли. Сбор экспонатов продолжается. Для формирования экспозиций планируется привлечь к сотрудничеству муниципальные и частные музеи, отдельных коллекционеров, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

В основе музея торговли лежит уникальная коллекция экспонатов, собранных коллективом Тюменского ЦУМа, которая относится к советскому периоду. Создателя музея рассчитывают найти экспонаты, которые отразят и другие периоды истории страны.

«Тюмень всегда славилась торговлей и не случайно, что самыми известными людьми первого сибирского города были представители именно этого сословия. Имена Текутьева, Подаруева, Трусова, Чукмалдина навсегда вписаны в историю нашей малой родины. Активно участвуя в экономической жизни, они также запомнились благотворительностью и меценатством. Однако, при всем богатстве и современном уровне развития торговли в Тюмени у нас отсутствует музей, посвященный ее истории», – отметил автор концепции нового музея доктор социологических наук, декан факультета социально-культурных технологий Тюменского института культуры Евгений Акулич.

Член общественной палаты Тюменской области, заслуженный работник торговли РФ Наталья Осинцева подчеркнула, что пополнение фонда сейчас – основная задача: «Изначальная идея музея советской торговли изменилась. Мы решили оттолкнуться от истории Базарной площади, которая была центром торговой жизни Тюмени. И таким образом подчеркнуть связь времён. Кроме того, в будущих экспозициях сделаем ставку на интерактив. Например, можно будет поработать на кассовом аппарате середины ХХ века, или примерить костюм продавца».


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