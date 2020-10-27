За сентябрь на выплаты педагогам в Тюменской области направлено 59 миллионов рублей

В Тюменской области работает региональная горячая линия для педагогов по федеральным пособиям, положенным за классное руководство.

«С сентября 2020 года педагоги Тюменской области начали получать ежемесячную федеральную доплату по пять тысяч рублей за классное руководство. Право на получение данного вознаграждения имеют педагогические работники, на которых приказом образовательного учреждения возложены функции классного руководителя по организации и координации воспитательной работы. Объем расходов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам школ в Тюменской области за сентябрь 2020 года составил около 59 миллионов рублей», – рассказали в пресс-службе департамента образования и науки Тюменской области.

Всего в регионе более девяти тысяч педагогов получают ежемесячное вознаграждение за классное руководство. Задать вопросы можно по телефонам: (3452) 56-93-25 и 56-93-58. Позвонить можно с понедельника по четверг с 8:45 до 18:00 и в пятницу с 9:00 до 17:00. Полезные телефоны горячих линий также размещены в специальном разделе на официальном портале.

Стоит отметить, что ввести доплаты для классных руководителей в школах поручил президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.