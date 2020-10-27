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Эксперт назвал плюсы демографической ситуации в Тюменской области

​В Тюменской области число многодетных с 2007 года выросло в три раза

Эксперт назвал плюсы демографической ситуации в Тюменской области
Фото: admtyumen.ru

С 2007 года в Тюменской области количество многодетных семей увеличилось в три раза. В 2020 году зарегистрировано больше беременных женщин, состоящих на учете, чем в 2019-м. В регионе принимаются разнообразные меры для поддержки семей с детьми. В частности, Тюменская область одна из первых в стране ввела региональный материнский капитал на рождение первенца.

Такие данные были озвучены на Губернаторских чтениях, которые состоялись 27 октября в онлайн-формате. Темой обсуждения стала «Новая волна депопуляции в России: возможности активной демографической политики», сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

Одним из спикеров стал член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор, директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, завкафедрой демографической и миграционной политики МГИМО МИД России Сергей Рязанцев. Он проанализировал демографическую ситуацию в Тюменской области. К плюсам региона эксперт отнес высокие показатели по суммарному коэффициенту рождаемости, естественному приросту населения и продолжительности жизни.

Губернатор Александр Моор отметил, что полученная на чтениях информация требует осмысления и грамотных мер, которые позволят максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы.


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Сегодня в 20:17, просмотров: 216, комментариев: 1
Комментарии:
kosha
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Сегодня в 20:48
Лишь бы не за счет мигрантов , говорят рожать сюда едут ,а потом и гражданство получают .

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