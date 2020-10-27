Проект геотермального курорта Тюменской области оценили эксперты РАНХиГС

Тюменский геотермальный курорт стал одним из победителей в конкурсе региональных проектов образовательной программы «Управленческое мастерство: развитие региональных команд».

«На итоговую защиту были представлены восемь региональных проектов. В частности, проект горнолыжного курорта в Ямало-Ненецком автономном округе, гастрофестивали морской кухни на берегах Приморья, проект развития сельских территорий Нижегородской области и другие. Лидерами стали тюменский геотермальный курорт и экопроект по снижению негативного воздействия на экологию промышленных производств в Красноярском крае», – сообщает пресс-служба Министерства экономического развития России.

Победу в важном конкурсе прокомментировал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. «Когда морской сезон подходит к концу, у всех есть возможность продлить себе отдых и приехать в Тюменскую область, чтобы насладиться круглогодичным курортом в термальных водах региона. Благодарю все органы власти, своих коллег, руководителей департаментов, представителей бизнеса за содействие в проработке проекта. И, конечно, команду проекта! У нас получилось из небольшого локального проекта сформировать одно из новых инвестиционных направлений, привлекательных для региональных, федеральных и международных инвесторов. Приглашаем всех к участию в проекте!», – написал он на личной странице в Instagram.

РАНХиГС уже пять лет реализует программу «Управленческое мастерство» по заказу Минэкономразвития России. Главная ее цель – формирование и реализация амбициозных проектов, направленных на опережающий рост основных экономических показателей, эффективную работу региональных управленческих команд, наработку лучших практик госуправления в регионах для дальнейшего тиражирования. В этом году заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Гюзель Баскакова особо отметила высокую степень проработки проектов и их значимость для региональной экономики.

Что касается развития проекта геотермального курорта в Тюменской области, ранее, осматривая комплекс «ЛетоЛето», губернатор Александр Моор отмечал: «Термальные минеральные воды, которые в больших количествах имеются в наших недрах, — это серьезный ресурс региона. По большому счету, до сих пор он использовался точечно и не системно. Но данный проект показывает, что Тюмень может стать термальной столицей России. Потенциал для этого у нас есть. Это пример для других инвесторов».