С 28 октября в России введен всеобщий масочный режим

По всей России с 28 октября вступает в силу постановление Роспотребнадзора, ужесточающее профилактические меры борьбы с COVID-19. Теперь маски необходимо носить всем в местах массового скопления людей. Кроме того, властям на местах рекомендовано запретить развлекательные мероприятия и работу общепита с 23.00 до 6.00.

Этот же документ предписывает усилить режим дезинфекции в общественном транспорте, такси, магазинах и развлекательных заведениях. Также уточняется, что в регионах рекомендовано проводить не менее 150 исследований на коронавирус на 100 тысяч населения.

Стоит отметить, что в Югре масочный режим не отменяли с начала введения ограничений. Регулярно проводятся рейды по местам массового скопления людей. Для нарушителей предусмотрены многотысячные штрафы. Кроме того, граждане из групп риска остаются на самоизоляции.

В данный момент в округе продолжают лечение от коронавируса 3 650 человек. Состояние 117 пациентов тяжелое, 88 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.