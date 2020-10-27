133 тысячи доз: в Тюменскую область поступила вторая партия вакцины от гриппа

В Тюменской области к 27 октября прививку от гриппа поставили 149 149 детей и 360 477 взрослых. В регион поступила вторая партия вакцины: более 88 тысяч доз для взрослых и почти 45 тысяч для детей.

«В этом году жители области активно прививаются от гриппа, и медики делают процесс вакцинации максимально доступным для населения. В Ялуторовске, например, поставить прививку против гриппа можно во время прогулки по центру города или визита в торговый центр», – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения.

В Ялуторовске и районе от гриппа привито больше половины населения. В скором времени в Областную больницу №23 поступит еще три тысячи доз вакцины для взрослых. В городе работают мобильные прививочные пункты.

«На прошлой неделе в специально отведенные дни медики вакцинировали всех желающих возле кинотеатра «Юбилейный» и торговых центров «Маяк» и «Гулливер». На этой и следующей неделе медики снова будут работать в городе, ялуторовчанам стоит обратить внимание на медицинский автобус, обклеенный символикой борьбы с гриппом. Вакцинация в мобильных пунктах проводится бесплатно, для этого даже не нужно иметь при себе полис ОМС. Главное – ваше желание защитить свое здоровье и здоровье близких», – добавили в департаменте.