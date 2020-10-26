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​Тюменские медики приняли роды на борту вертолета

Тюменка родила сына в полете

​Тюменские медики приняли роды на борту вертолета
Фото: admtyumen.ru

Жительница деревни Осиновская Вагайского района родила сына на борту вертолета Центра медицины катастроф (ЦМК). У женщины на 34 неделе беременности открылось кровотечение. И только благодаря слаженной работе фельдшера местного ФАПа, специалистов ЦМК и пилотов ситуация разрешилась благополучно, отметили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Беременную необходимо было эвакуировать в перинатальный центр Тобольска. Когда в отдаленное село прибыл медицинский вертолет, фельдшер местного ФАПа все организовал и подготовил пациентку к транспортировке. Осложняла и без того нелегкую ситуацию неблагоприятная для полетов погода.

«На борту женщину ждала целая бригада специалистов: акушер-гинеколог Ольга Эйзенах, анестезиолог-реаниматолог Александра Маматова и медицинская сестра Татьяна Филатова. Они были готовы оказать любую медицинскую помощь, которая потребуется, даже в условиях полёта, – рассказали в департаменте. – Как только вертолет взлетел у женщины начались схватки. Роды у неё были не первые, и в этот раз процесс развивался стремительно. Врачи в экстремальных условиях помогли ребенку появиться на свет. Родился мальчик! Мама пообещала назвать сына Юрием в честь командира воздушного судна Юрия Чечулина. Вместе со своим экипажем он, рискуя жизнью, выполнил такой важный рейс в крайне неблагоприятных для полёта условиях».

Стоит отметить, что в 2017 году Тюменская область стала одним из 34 регионов страны, включенных в реализацию приоритетного проекта «Развитие санитарной авиации». Цель этой программы — наладить своевременное оказание медицинской помощи людям, проживающим в труднодоступных районах. Сегодня в регионе Центры медицины катастроф работают в Тюмени, Ишиме и Тобольске.


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26 октября в 11:16, просмотров: 42, комментариев: 0
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