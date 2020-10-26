Тюменские власти определились с планами развития региона на следующий год

В 2021 году доля социальных расходов бюджета Тюменской области должна составить 58 процентов. Это на десять процентов выше, чем в 2016 году. Такие данные озвучил директор областного департамента финансов Михаил Таранов на заседании президиума правительства региона, на котором был рассмотрен прогноз социально-экономического развития региона и проект закона об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Губернатор Александр Моор напомнил о необходимости рачительного подхода к расходованию бюджетных средств в сложившейся экономической ситуации. В регионе планируют продолжать реализовывать мероприятия, проекты и программы, обеспечивающие достижение национальных целей развития, передает пресс-служба главы региона.

Строительство

В бюджете 2021 года запланировано строительство семи детских садов и шести школ. Кроме того, будет проведена реконструкция и переоснащение нескольких медицинских учреждений, что позволит предоставлять жителям региона высокотехнологичную медпомощь.

Соцподдержка

Гарантированные меры социальной поддержки получат несколько сотен тысяч человек. Предусмотрены расходы на сдерживание роста тарифов в сфере ЖКХ. Улучшить свои жилищные условия с помощью регионального бюджета смогут 5,7 тысячи семей.

Инфраструктура и бизнес

В бюджете запланированы серьезные ассигнования на совершенствование транспортной инфраструктуры. Также предусмотрены средства на поддержку региональной экономики. Расходы на поддержку бизнеса будут нацелены на повышение деловой активности и роста налоговых платежей.

Трехлетний прогноз

Заместитель губернатора Владимир Сысоев отметил, что в соответствии с базовым вариантом плана социально-экономического развития численность населения региона к 2023 году должна увеличиться до 1 млн 581 тысяча человек. Ожидается, что вырастет обеспеченность жильем на одного жителя. Индекс промышленного производства в 2023 году вырастет почти на 12 процентов по сравнению с 2020 годом, в основном за счет обрабатывающих отраслей. Прогнозируется и рост индекса продукции сельского хозяйства.