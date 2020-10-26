В Тюменской области 11 региональных проектов профинансированы на 100 процентов

В Тюменской области до конца года будет осуществлено финансирование в полном объеме всех национальных проектов: финансирование 11 региональных проектов выполнено на 100 процентов, остальные 38 проектов планируется полностью профинансировать до конца года. Такие данные были озвучены на рабочем онлайн-совещании, которое 26 октября провел губернатор Александр Моор, сообщает пресс-служба главы региона.

«Обеспечение стопроцентного финансирования реализации национальных проектов в регионе – наша важнейшая задача», - подчеркнул Александр Моор.

К 15 октября финансирование нацпроектов из областного бюджета выполнено на 80 процентов, из федерального – на 50 процентов, из муниципальных бюджетов – на 87 процентов, из внебюджетных средств – на 81 процентов. Общий объем расходов на эти цели в регионе превышает 19 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что Тюменская область стала одним из лидеров Уральского федерального округа по темпам финансирования реализации национальных проектов.