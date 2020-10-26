Комиссия за неиспользованный ж/д билет у РЖД и других компаний-перевозчиков снизилась до двух рублей

За возврат билетов в РЖД комиссия снизилась в сотни раз. С этой хорошей новостью в редакцию siapress.ru позвонил читатель. Если раньше за один неиспользованный билет при возврате нужно было отдать порядка 200 рублей, то сейчас это обойдется всего в два рубля 13 копеек.

Как выяснилось, такие меры предприняли несколько компаний, занимающихся пассажирскими перевозками: ОАО "РЖД", ОАО "Федеральная пассажирская компания", АК "Железные дороги Якутии", АО "Пассажирская компания "Сахалин", АО ТК "Гранд Сервис Экспресс". Поблажки для путешественников ввели из-за пандемии коронавируса по требованию ФАС России. Действуют эти нововведения уже с 26 мая и продлятся до полного снятия ограничений.

«Если билет приобретался через колл-центр, то вернуть его можно через нас; если с помощью сайта РЖД – там же есть раздел «Информация о возврате билетов» с четкой инструкцией. В случае, если нет возможности сделать операцию через электронный ресурс, то это можно сделать через РЖД-кассу», - рассказали корреспонденту siapress.ru в едином информационно-сервисном центре ОАО "РЖД".