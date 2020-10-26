Мишустин продлил до конца года беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг

Беззаявительный порядок предоставление субсидий на оплату коммунальных услуг будет действовать до конца 2020 года. О подписании постановления заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания со своими заместителями.

«Людям, у которых есть право на такую льготу, не нужно обращаться в органы социальной защиты, писать заявления и подтверждать свой доход. Субсидии будут пролонгироваться автоматически», — цитирует его слова «Российская газета».

Напомним, что ранее беззаявительный порядок должен был действовать до октября, но из-за сложной ситуации с пандемией коронавируса было принято решение его продлить.