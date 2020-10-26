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​Белорусы тотально забастуют

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила об общенациональной забастовке

​Белорусы тотально забастуют
Фото: phototass4.cdnvideo.ru

Общенациональную забастовку устроят сегодня белорусы: об этом накануне объявила лидер оппозиции Светлана Тихановская в телеграм-канале «Страна для жизни».

«26 октября начнется общенациональная забастовка. Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово — закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернем, — написала она. — И в этом нам поможет наше главное мирное оружие — солидарность».

Забастовка станет реакцией на неисполнение президентом Александром Лукашенко требований ультиматума, выставленному ему 13 октября: напомним, Тихановская тогда заявила, что дает лидеру время до 25 октября — если к этой дате он не уйдет с поста президента, в стране начнется «национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

Вместо ухода Лукашенко начал закручивать гайки: 25 октября, во время акции протеста «День народного ультиматума», в центр Минска ввели внутренние войска и ОМОН — они применили против протестующих оружие с резиновыми пулями.

«Режим сегодня снова показал беларусам, что насилие — единственное, на что он способен, — говорит оппозиционер. — Но взрывать светошумовые гранаты в топе людей и под окнами роддомов — это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит этот режим не достоин беларусского народа. Значит этот режим теряет власть», — сделала вывод Тихановская.


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Сегодня в 10:53, просмотров: 727, комментариев: 8
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 12:53
Против чего нужно бастовать белорусам, это понятно. Против низких доходов как в России, притом, что сам Лукашенко явно долларовый миллиардер. Как и Путин в России.

Но кто-нибудь скажет, за что будут бастовать обычным белорусские граждане? Самозваная и продажная оппозиционер Тихановская какой-нибудь обоснованный рост доходов белорусам хотя-бы обещает?

Если белорусы выйдут бастовать за дырку от бублика, то это странные какие-то граждане.
444 Сергей Б
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Сегодня в 13:52
Уважаемый телезритель Сергей Б, белорусы прекрасно видят, как живут поляки. И, почему они живут гораздо лучше подданных г-на Лукашенко, прекрасно знают. У них пример нормального общественного устройства, в котором граждане определяют политику государства, перед глазами. Они и в Польшу, и в Литву регулярно ездят, видят все прекрасно и имеют возможность сравнить.
Это только Путин уверяет всех, что главное не общественное устройство, не политический режим, а мифическое доверие к властям, которого в России как раз и нет. Но ему не докладывают. Будут граждане на честных свободных выборах избирать своих представителей, определять государственную политику, и государство будет к гражданам относиться как к хозяевам, а не рабам. Как в цивилизованных странах.
Alkonowa1ow
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Сегодня в 14:35
«Если бог хочет наказать людей , то он лишает их разума». После ухода Лукашенко «коммунизм» в Беларусь не придёт, а придёт, как обычно (Чубайс это, как «обычный будущий пенсионер» ( ха-ха) может это подтвердить). «Хотели как лучше, а получилось как всегда»(Председатель Правительства РФ В.С. Черномырдин в 1992-1998г.г.). Мало? Или у Беларуси особенный путь вхождения в капитализм. Может у населения денег много? Может готовы выкупать акции своих предприятий? Или «содержанка» у ЕС Тихановская Вам, белорусы, гарантии сохранения работы дает? Да ничего подобного! Одно бла-бла-бла. Хотя «воля масс- закон для президиума». Валяйте в бастуйте. Разваливайте экономику. «Раз пошла такая пьянка- режь последний огурец». Но Россия вас спасать больше не будет.
Сергей Б 444
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Сегодня в 14:38
Ага, а поляки прекрасно видят, как живут немцы. И, почему они живут гораздо лучше подданных пана Дуда, который кстати уже не первый срок в президентах.

Ты свидомый «либерал» со своим тупым разводом лучше про «либеральные» достижения «демократии» в Украине расскажи, где майдан уже состоялся. Чтоб белорусы знали, что их ждет.

«Доход на душу населения в Украине составил 3 424 доллара в год, это почти в три раза меньше, чем в России, где этот показатель держится на уровне 9 972 доллара.

Об этом свидетельствует отчет Международного валютного фонда о состоянии мировой экономике за октябрь 2020 года.

Так, в соответствии с данными МВФ, подушевой доход на Украине оказался равен 3424 доллара в год, в Белоруссии - 6 133 доллара, в Узбекистане - 1 762, в Казахстане - 8781 доллара в год, в России - 9 972 доллара».
Сергей Б
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Сегодня в 14:43
И Сиа, открепите от меня этого грязного тролля №444. Он тупой.
444 Сергей Б
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Сегодня в 16:08
Согласен. Поляки, первым делом вступившие в НАТО, чтобы Россия не устроила им тоже, что Украине, прекрасно видят, как немцы живут, и стремятся к тому же. Вы очень верно подметили. И белорусы в состоянии сравнить свой "подушевой доход" (где ваша прости господи "страна уа" эту чушь-то откопала?) 6 133 дол. с польским 15 303 дол., литовским 19 883 дол., эстонским 22 985 дол. Только у вас где-то чего-то не хватает, чтобы с этими цифрами (не с Германией, не с Францией, не с Финляндией, лживые пропагандисты впаривающие вам про Украину, эти данные постеснялись привести, чтобы вас кондратий не хватил) сравнить российские 9 972 доллара и сделать соответствующий вывод. Но вы себя тупым, конечно же, не считаете. У вас тупой я.
Волкова
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Сегодня в 17:03
Батька уйдет. Позже. Как Абишевич.
tdn
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Сегодня в 17:33
Чем дольше Лукашеску творит беспредел в своей стране, тем глубже будет засунут черенок от лопаты, с приветом от благодарного народа.
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