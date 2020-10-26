Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила об общенациональной забастовке

Общенациональную забастовку устроят сегодня белорусы: об этом накануне объявила лидер оппозиции Светлана Тихановская в телеграм-канале «Страна для жизни».

«26 октября начнется общенациональная забастовка. Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово — закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернем, — написала она. — И в этом нам поможет наше главное мирное оружие — солидарность».

Забастовка станет реакцией на неисполнение президентом Александром Лукашенко требований ультиматума, выставленному ему 13 октября: напомним, Тихановская тогда заявила, что дает лидеру время до 25 октября — если к этой дате он не уйдет с поста президента, в стране начнется «национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

Вместо ухода Лукашенко начал закручивать гайки: 25 октября, во время акции протеста «День народного ультиматума», в центр Минска ввели внутренние войска и ОМОН — они применили против протестующих оружие с резиновыми пулями.

«Режим сегодня снова показал беларусам, что насилие — единственное, на что он способен, — говорит оппозиционер. — Но взрывать светошумовые гранаты в топе людей и под окнами роддомов — это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит этот режим не достоин беларусского народа. Значит этот режим теряет власть», — сделала вывод Тихановская.