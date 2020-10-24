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​Россияне стали доверять Навальному больше

Алексей Навальный занял 4 место в списке публичных персон, пользующихся доверием россиян

​Россияне стали доверять Навальному больше
Фото: instagram.com/navalny

Оппозиционеру Алексею Навальному стали доверять больше: политик попал на четвертое место в списке публичных персон, пользующихся максимальным доверием россиян. О рейтинге сегодня сообщило РБК со ссылкой на авторов — исследовательский центр «Ромир».

Традиционно в лидерах рейтинга президент Владимир Путин. В тройке также глава МИД Сергей Лавров и либерал-демократ Владимир Жириновский.

Также в десятке — такие разные, но одинаково милые сердцу простого жителя страны министр обороны Сергей Шойгу, премьер Михаил Мишустин и медиаперсоны: Андрей Малахов, Максим Галкин, Константин Хабенский, Владимир Соловьев.

Интересно, что в рейтинге также наличествует имя губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который находится под арестом: он подозревается в организации заказных убийств. Вероятно, именно арест и повлиял на выражение народной поддержки: 29 место в рейтинге и не прекращающиеся протестные акции в Хабаровске.

Характерно, что Алексей Навальный так или иначе присутствует и в предыдущих рейтингах — «Ромир» обновляет их раз в четыре месяца. Но обычно его места — во второй десятке. Аналитики связывают такое усиление народного доверия в связи с историей с отравлением политика. Напомним, что сейчас он находится в Германии — приходит в себя после лечения.


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Сегодня в 20:17, просмотров: 172, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 21:03
Ну, в этом списке продажных лиц Навальному можно даже первое место присвоить, поперед Путина – проститутка №1. Особенно после того как Навального госпитализировали в Германию, после отравления паленой водкой «Новичок».

Но называть этот список рейтингом лиц, которым доверяют россияне, это надо быть полным извращенцем.

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