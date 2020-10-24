Югра заняла низкие позиции в рейтинге интенсивности распространения коронавируса

Динамика распространения коронавируса в Югре — удовлетворительна: об этом свиедтельствует Центр экономических исследований. Эксперт по статистике и моделированию Агаси Тавадян в интервью РИА Новости назвал восемь регионов, которые находятся в «темно-красной зоне» — то есть субъекты, в которых распространение происходит с высокой скоростью.

«В целом по России ситуация значительно ухудшилась с сентября. Пришлось ввести новый цвет на карте — «темно-красный». Он обозначает регионы с наиболее тяжелой ситуацией, распространение заболевания там растет быстрее всего, — говорит он. — В эту категорию попали Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Новгородская область, Ненецкий автономный округ».

Следующая зона — светло-красная, где находятся регионы с неудовлетворительной динамикой: Санкт-Петербург, Белгородская, Томская и Ивановская области, Алтайский край, Чувашия, Татарстан и другие.

Югра, равно как Москва с Подмосковьем, Удмуртия, Новгородская и Саратовская области, Дагестан и другие, характеризуется удовлетворительной динамикой — но до последней зоны, в которую вошли регионы со стабильной динамикой по COVID-19, нам пока добраться не удается. В ней находятся Краснодарский край, Чечня, Ингушетия и Ленинградская область.

Отметим, что в течение последних недель прирост новых заболевших ковидом в Югре отличается стабильностью — показатели держатся на уровне 190-200 новых пациентов в день. Как ранее сообщал siapress.ru, за минувшую пятницу, например, диагноз был поставлен 191 югорчанину.