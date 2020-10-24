Власти России пока не планируют закрывать границы из-за коронавируса

Закрывать границы России из-за распространения коронавируса пока не рекомендуется: об этом заявили представители федерального операштаба по борьбе с инфекцией.

«Оперативный штаб не планирует рекомендовать закрыть границы с иностранными государствами», — передает РБК, отмечая, что днем ранее сообщалось об обсуждении вопроса сокращения авиарейсов в Турцию. Тем не менее, даже в этом случае границы останутся открытыми, подчеркивают в штабе.

Заметим, что в начале распространения коронавирусной инфекции были прекращены все авиарейсы за рубеж — летом возобновилась только часть из них.