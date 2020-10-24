Двое детей умерли при столкновении двух автобусов в районе Новосибирска

Четыре человека погибли в ДТП, которое случилось под Новосибирском — двое из них дети. Как передает региональное ГУ МВД, авария случилась с участием микроавтобуса Toyota Noah и пассажирского автобуса.

По версии следствия, предположительно водитель микроатобуса не справился с управлением и вылетел на встречку. Там он столкнулся с автобусом. Погибли на месте сам водитель и три его пассажира — девятилетняя девочка, четырехлетний мальчик и женщина. Еще двое пассажиров Toyota Noah госпитализированы. Жертв в пассажирском автобусе нет.

Гибель детей на трассе, к сожалению, не редкость. Напомним, что в Югре в 2016 году произошла трагедия, которая унесла жизни десятерых детей из Нефтеюганска: все они были спортсменами, которые возвращались домой с соревнований из столицы округа. Ранее в этом году siapress.ru сообщал, что в уголовном деле о ДТП появились отягчающие обстоятельства, из-за которых дело будут пересматривать.