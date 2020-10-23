В Тюменской области продолжается формирование образовательной инфраструктуры

В Тюменской области торжественно открыли инновационный центр развития инженерно-технической экспертизы «СИБУРИНТЕХ». В церемонии приняли участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов и генеральный директор Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Роберт Уразов.

«Сюда придут за первыми знаниями о профессии школьники, и те, кто получает профессиональное образование, а также профессионалы для повышения компетенций. И совершено точно, в центре можно будет делать программы совместно с другими компаниями. И это будет мощная синергия для развития инженерного образования», - выразил уверенность глава региона.

Высокопоставленные гости осмотрели инновационный центр. «Для них была организована небольшая обзорная экскурсия – погружение в учебно-производственный процесс, по аудиториям, лабораториям и залам с тренажерными комплексами, которые полностью соответствуют новейшим образцам оборудования, используемого в том числе и на промышленных объектах СИБУРа. Масштаб и возможности нового центра позволяют организовать программы повышения квалификации для специалистов других компаний отечественного нефтехимического сектора», - рассказали в пресс-службе губернатора.

На базе центра, цель создания которого решить задачу повышения инженерно-технической экспертизы, планируется проводить профилирующие курсы для студентов вузов, техникумов и колледжей.