Жители Тобольска смогут пройти кардиообследование на новом оборудовании

В тобольской центральной поликлинике Областной больницы №3 появилась возможность нагрузочного тестирования пациентов кардиологического профиля. Оборудование приобретено за счёт средств областного бюджета в рамках реализации государственной программы Тюменской области «Развитие здравоохранения», сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Новый кардиологический комплекс включает беговую дорожку и велоэргометр. За день обследование смогут пройти до десяти пациентов, которые получат направление от своего кардиолога.

«Комплекс позволяет решать широкий круг задач: диагностика ишемической болезни сердца, исследование нарушений ритма при нагрузке, диагностика сердечной недостаточности, оценка толерантности к физической нагрузке, определение физического состояния и многое другое. Оборудование поставляется с простым, удобным и многофункциональным программным обеспечением, которое позволяет врачу-кардиологу создавать собственные протоколы тестирования», - добавили в департаменте.