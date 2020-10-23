Хабиб Нурмагомедов 24 октября будет драться с американцем за титул чемпиона UFC

Боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов завтра будет отстаивать титул чемпиона UFCв легком весе: он встретится с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который пройдет 24 октября в Абу-Даби.

К бою привлечено внимание многих россиян. Один из болельщиков Хабиба — глава Сургутского района Андрей Трубецкой. В интервью «Вестнику» он рассказал: «Мне повезло лично познакомиться с Хабибом Нурмагомедовым и, конечно, мои переживания как болельщика будут посвящены ему. Он сильный спортсмен, у него есть свой стиль, который однажды уже принес ему большую победу».

Трубецой отметил, что наверняка тренеры его соперника провели серьезную подготовку, изучив работу Хабиба, его сильные и слабые стороны. «Это сделает матч непредсказуемым и зрелищным. Обязательно буду смотреть, — отметил болельщик. — Желаю Хабибу выдержки, холодного разума и блистательной победы над Джастином Гэтжи!»

Заметим, что бой был должен состояться еще в сентябре — его пришлось перенести из-за печальных событий в жизни российского бойца: Хабиб потерял отца, который умер от коронавируса.

Бой можно посмотреть завтра глубокой ночью — 24 октября в 23 часа по Москве на телеканале РЕН ТВ. В Сургуте, напомним, будет уже час ночи 25 октября.