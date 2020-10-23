Владимир Путин снова прокомментировал поправки в Конституцию, обнуляющие президентские сроки

Российский лидер Владимир Путин планирует работать до 2024 года, как святой Франциск. Об этом он заявил на площадке дискуссионного клуба «Валдай», говоря о поправках в Конституцию и обнулении президентских сроков, передает РИА «Новости».

Путин в очередной раз отметил: «Изменения в Конституцию, о которых вы сейчас сказали, они ведь направлены не только на то, чтобы предоставить действующему главе государства право избираться в 2024 или даже в более поздние сроки. Они направлены, эти изменения, главным образом на то, чтобы укрепить суверенитет Российской Федерации, обозначить наши перспективы развития, создать фундаментальные конституционные базы для развития экономики, социальной сферы и укрепления нашего суверенитета. И я рассчитываю на то, что это все будет работать».

Оценивая свои возможности остаться главой государства после 2024 года, Путин сказал: «А что будет там, в 2024, или там еще в более позднее время, это можно будет смотреть, когда время придет. Сейчас нужно просто напряженно работать, как святой Франциск, каждому на своем участке».

Стоит отметить, что Владимир Путин неоднократно вспоминал святого Франциска, говоря о своей работе на руководящем посту. Святой Франциск Ассизский известен тем, что после беззаботной и веселой юности и тюремного срока пришел в зрелости к жизни в ежедневном труде.