Сургутский авиаперевозчик запускает рейс из Москвы в Занзибар

Авиакомпания Utair с 27 ноября вводит регулярный рейс Москва – Занзибар. Самолет по этому направлению будет летать раз в десять дней.

Перевозчик получил допуск на этот маршрут 5 октября. «После того как власти разрешили полеты в Танзанию, Utair сразу заявил о своем намерении открыть регулярное авиасообщение с островом Занзибар. Маршрут хорошо знаком пилотам авиакомпании: Utair летал в Танзанию в рамках поддержки гуманитарных миссий ООН. Utair – единственная российская авиакомпания, которая будет выполнять регулярные рейсы по данному маршруту. Мы рады, что можем помочь туристам из России открыть для себя новое туристическое направление, особенно в условиях, когда международное сообщение все еще ограничено», – отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков.

Время в пути до Занзибара составит 9 часов 15 минут. Летать по направлению будет дальнемагистральный Boeing 767.

Стоит отметить, что в начале октября Федеральное агентство воздушного транспорта дало допуски российским авиакомпаниям на выполнение регулярных полетов по 169 международным направлениям и чартерных полетов по более 20 маршрутам. В числе прочих авиакомпания авиакомпания Azur air получила допуски на полеты из Сургута в Стамбул (Турция) и Наманган (Узбекистан). Однако о намерении открывать рейсы по этим направлениям не сообщалось.