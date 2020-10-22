Правительство России не планирует вводить жесткие меры в связи с ростом числа заболевших коронавирусом

Распространение коронавируса к новым жестким ограничениям в России не приведет: по крайней мере, пока правительство не планирует их вводить. Об этом накануне заявил президент России Владимир Путин.

«По поводу возможности жестких, тотальных ограничительных мер. Мы не планируем этого делать. У правительства нет таких планов», — сказал он во время встречи с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей. Таким образом он ответил на их просьбу не вводит карантин на федеральном уровне.

Путин отметил, однако, что по-прежнему будут вводиться точечные меры: по мнению главы государства, они доказали свою эффективность и их на нынешнем этапе достаточно.

Отметим, что с каждым днем число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией растет — количество заболевших уверенно подходит к отметке 1,5 миллиона человек. В Югре ежедневный прирост новых пациентов с COVID-19 держится на уровне 190-200 человек. Так, за 21 октября было выявлено 199 новых случаев заражения.