Депутаты Сургутского района обсудили тему в формате выездных слушаний 16 октября в Лянторе

Самого масштабного капремонта в современной истории района удостоилась лянторская школа № 6. В 2016 году на её неудовлетворительное состояние обратил внимание председатель Думы района Анатолий Сименяк, инициировав комплексное обновление учреждения. Работы в школе идут поэтапно, летом, чтобы не прерывать учебный процесс. Ориентировочная стоимость полного комплекса работ исчисляется в 163 млн рублей. Только за последние три года депутаты выделили более 58 млн рублей на апгрейд кровли, фасада, части туалетных комнат, замену оконных блоков. В этом году профинансирован ремонт части внутренних помещений в блоке начальной школе на 3-м этаже и подвал с сантехническими и электромонтажными работами на сумму 9,1 млн руб.

На инфографике, представленной ниже, вы можете увидеть, распределение бюджетных средств на капремонт школы № 6 на 2021-2023 годы.

Текущие ремонты школ и детских садов в 2020 годупроводились в части заменынаружных трубопроводов тепло-, водоснабжения в школах №№ 7, 6, детских садах "Светлячок" (Елочка), "Журавушка", в котором, помимо замены ТВС, ещё и обновили сети канализации в подвальном помещении. Сумма, предусмотренная депутатами на эти цели, составила 11, 6 млн рублей.

Перспектива обновления в следующем, 2021 году, ждёт ряд объектов Лянтора.

Среди них, Центр детского творчества, которому требуется ремонт кровли, помещений и крыльца главного входа, замена оконных блоков. В школе № 7 запланирован ремонт спортивного зала и помещений. Детский сад "Сибирячок" нуждается в частичном ремонте кровли. На эти цели районные парламентарии предусмотрят финансовые средства при работе над принятием бюджета 2021-2023 годов.