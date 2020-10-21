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​Тюменская область вошла в число регионов, где будет реализован проект «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика РФ»

Тюменцы смогут бесплатно освоить «цифровые» профессии

​Тюменская область вошла в число регионов, где будет реализован проект «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика РФ»
Фото: admtyumen.ru

Тюменская область вошла в число 48 регионов России, где будет реализован федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика РФ». Жители региона смогут бесплатно пройти курсы по программированию, цифровому маркетингу, большим данным и другим компетенциям цифровой экономики и получить персональный цифровой сертификат.

«Цифровые навыки и компетенции становятся незаменимыми для граждан всех возрастов и всех профессий. Это стало очевидным в сложившихся обстоятельствах, когда значительная часть работы, учебы и даже личной жизни людей ушла в онлайн. Проект по предоставлению цифровых сертификатов в рамках федеральной программы «Цифровая экономика» дает прекрасную возможность жителям нашей области получить новые актуальные в современных условиях знания и улучшить имеющиеся навыки, повышая тем самым свою ценность на рынке труда», - отметил заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев, курирующий регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Заявку на сертификат можно подать на сайте проекта до 30 октября, а использовать – до 25 ноября 2020 года. Обучение проходит полностью в дистанционном формате, по итогу которого слушатели получат удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

«Получить сертефикат могут совершеннолетние граждане России, не достигшие пенсионного возраста, с законченным высшим или средним профессиональным образованием. Обладатели персональных цифровых сертификатов также должны иметь постоянную или временную регистрацию в субъекте-участнике. Благодаря персональным цифровым сертификатам тюменцы могут бесплатно получить дополнительное профессиональное образование в одном из 22 сквозных направлений, таких как: искусственный интеллект, программирование и создание ИТ-продуктов, большие данные, промышленный дизайн и 3D-моделирование, кибербезопасность и защита данных, цифровой маркетинг, цифровой дизайн и других», - добавили в пресс-службе регионального департамента информатизации.


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Сегодня в 18:13, просмотров: 408, комментариев: 0
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