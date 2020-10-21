Чиновники Тюменской области не проводят личные приемы из-за роста заболеваемости коронавирусом

В Тюменской области исполнительные органы государственной власти временно работают с личными обращениями дистанционно. Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства «О введении режима повышенной готовности», сообщает областной оперативный штаб.

«В Тюменской области для снижения рисков распространения COVID-19 приостановлен личный прием граждан и представителей организаций в исполнительных органах государственной власти на период с 19 октября до 1 ноября 2020 года (включительно)», - говорится в сообщении.

Направить обращение можно Почтой России, через официальный портал органов государственной власти Тюменской области, с помощью факсимильной связи, на адреса официальной электронной почты, в ящики для корреспонденции, посредством телефонной связи.

Ранее губернатор Александр Моор сообщил, что в регионе принимаются дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. В частности, увеличены мощности учреждений здравоохранения.