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​В тюменских жилых комплексах возводятся современные детсады

В Плеханово в 2021 году откроется два детских сада

​В тюменских жилых комплексах возводятся современные детсады
Фото: admtyumen.ru

В тюменских микрорайонах Плеханово, ЖК «Видный», «Юбилейный», «Ново-Патрушево», «Кристалл» и в районе Московского тракта продолжается возведение детских садов в рамках национального проекта «Демография». При этом на ряде объектов работы идут с опережением срока.

Так, в Плеханово строится сразу два детских сада. На первом завершаются работы по устройству кровли, внутри коробки здания рабочие приступили к черновой отделке, завершаются работы по устройству системы отопления. Второй уже готов к подключению отопления, здесь завершаются работы по благоустройству, внутри активно идут отделочные работы, работы по устройству инженерных сетей.

«Контракты на строительство этих детских садов были заключены весной текущего года. При строительстве используется проект, включенный в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования Минстроем России как отвечающий всем критериям экономической эффективности и рекомендован для тиражирования по всей стране. Ввод детских садов запланирован в 2021 году», - рассказали в пресс-службе Главного управления Тюменской области.

Ранее глава региона Александр Моор подчеркивал, что в Тюменской области активное жилищное строительство идет комплексно с возведением необходимой инфраструктуры – транспортной инфраструктуры и социальных объектов. В 2021 году планируется построить пять школ, семь детских садов, три спортивных объекта, один объект здравоохранения и два объекта культуры.


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Сегодня в 16:49, просмотров: 302, комментариев: 0
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