В сургутской ИК-11 введен карантин из-за коронавируса

В исправительной колонии №11, расположенной в Сургуте, введен карантин из-за пандемии коронавируса. В пресс-службе окружного УФСИН подчеркнули, что меры приняты для предупреждения распространения заболеваемости среди осужденных, а также работников.

«С 16.10.2020 до особого указания в исправительной колонии № 11 длительные и краткосрочные свидания с родственниками, а также прием граждан по личным вопросам запрещены, организована обработка посылок и передач дезинфицирующими средствами. Просим родственников осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мер. Указанные меры продиктованы исключительной необходимостью защиты здоровья ваших близких от заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Об их отмене будет сообщено дополнительно, в том числе на официальном сайте ведомства», - говорится в сообщении регионального управления.

Кроме того, в колонии введен особый порядок допуска защитников, адвокатов и иных лиц, имеющих право на оказание юридической помощи.

Стоит отметить, что посещать заключенных в исправительных учреждениях округа разрешили только 1 сентября. При этом в ИК-11 были возможны только краткосрочные встречи.