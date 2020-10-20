В тюменских муниципалитетах усилят работу по борьбе с пьянством

Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских провела межведомственное онлайн-совещание, на котором обсудили эффективность мер по снижению злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения.

«Борьба с алкоголизацией населения – это, в первую очередь, дополнительные меры по снижению уровня бедности в регионе и счастливое будущее детей», - подчеркнула Ольга Кузнечевских. По итогам мероприятия заместитель губернатора поручила усилить в муниципалитетах региона межведомственное взаимодействие для выявления, лечения, социальной реабилитации и трудоустройства людей, злоупотребляющих спиртными напитками.