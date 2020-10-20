Перед заседанием депутатских слушаний в Лянторе 16 октября председатель Думы района Анатолий Сименяк оценил ход работ в строящемся парке микрорайона № 9.

Жители проголосовали за появление в городе парка – депутаты района их инициативу поддержали – в 2019 году на этот проект выделили из бюджета района более 30 миллионов рублей. Остальные средства планируется направить в 2021 году. На территории работы идут полным ходом. Как рассказал Анатолию Сименяку глава Лянтора Сергей Махиня, прогулочную зону старались прокладывать так, чтобы не вырубать крепкие деревья, которые стоят здесь много лет.





Понятно, что парк – объект, который не приносит ощутимой выгоды для бюджета города, как, например, торговый центр. Но если спросить городского жителя, что у него в приоритете: магазин или зелёная зона? Вероятнее всего, ответ будет в пользу парка, сквера или любого другого общественного пространства, предназначенного для отдыха и прогулок для всей семьи. Плюсов и для города, и для жителей предостаточно. Для Лянтора – дополнительная привлекательность территории, экологическая составляющая. Для жителей – стимул в плане занятия спортом, активного отдыха, удовлетворения городским пространством. Да и многие люди предпочитают выбирать квартиру, которая находится рядом с парком или сквером. Парламентарии района, стараясь осуществить желания жителей, уверены, что новый парк будет популярен у лянторцев.