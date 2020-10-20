В Тюменской области ввели ограничения по оказанию профилактической и плановой медицинской помощи

В медицинских учреждениях Тюменской области введены ограничения на оказание профилактической и плановой медицинской помощи. В пресс-службе регионального департамента здравоохранения пояснили, что меры приняты с учетом эпидемиологической ситуации в регионе. Это позволит обеспечить доступность медицинской помощи и перераспределить медицинский персонал. При этом на пациентах с заболеваниями сердца, онкологией и другими серьезными заболевания введенные ограничения не скажутся.

«Временно приостанавливается оказание профилактической помощи в условиях поликлиник: профилактические медицинские осмотры и диспансеризация. Также приостанавливаются плановые приемы узких специалистов в амбулаторном звене. Ограничения вводятся и в стационарах: переносятся на более поздний срок плановые госпитализации и проведение операций. Исключение составляют состояния, которые не могут быть отсрочены на неопределенное время: кардиология, онкология, травматология, гематология и другие - по данным профилям помощь оказывается в прежнем режиме – как экстренном, так и плановом», - пояснили в департаменте.

К штатному оказанию медицинской помощи в регионе вернутся, когда позволит эпидемиологическая обстановка.

Стоит отметить, что в октябре в Тюменской области был отмечен рост заболеваемости внебольничными пневмониями, из которых 23 процента обусловлены заболеванием COVID-19.

Ранее губернатор Александр Моор выступил с обращением, в котором заверил, что в регионе будут приняты все необходимые меры для борьбы с пандемией коронавирусной инфекцией.