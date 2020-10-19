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​Тюменский департамент культуры в числе лучших по освоению онлайн-пространства

Сайт департамента культуры вошел в топ-5 рейтинга сайтов об искусстве

​Тюменский департамент культуры в числе лучших по освоению онлайн-пространства
Фото: admtyumen.ru

В России подвели итоги конкурса «Лучший сайт учреждения культуры». В нем приняли участие 148 учреждений культуры. В топ-5 рейтинга вошел информационный портал культуры Тюменской области «kultura-to.ru».

«Конкурс состоит из нескольких этапов: народное голосование, обучение, приведение сайта к требованиям Министерства культуры Российской Федерации и экспертная оценка. По экспертному заключению информационный портал Тюменской области получил диплом 2 степени, а по народному голосованию занял 4 место», - рассказали в пресс-службе областного департамента культуры.

Сайт kultura-to.ru входит в цепочку информационных ресурсов, рассказывающих о культуре и искусстве в регионе, учреждениях, мероприятиях, а также интересных фактах данной сферы. Для желающих быть в курсе всех культурных событий создано приложение календарь мероприятий «Культура ТО», для любознательных – страница в Инстаграм @kulturato72.

Конкурс «Лучший сайт учреждения культуры» проводится для популяризации лучших интернет-ресурсов на территории России и ближнего зарубежья, способствующих развитию культуры при внедрении информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности.


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Сегодня в 17:44, просмотров: 322, комментариев: 0
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